Centra un 5 al Superenalotto ma vince "solo" cinquemila euro

Il Veneto continua ad essere fortunato grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione del 13 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati cinque “5” del valore di 5.239,13 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via Kennedy a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, mentre l’altra è stata convalidata nell’edicola di via Cavarzano 8 a Cavarzano, in provincia di Belluno. Le altre, invece, sono arrivate rispettivamente presso la tabaccheria di piazza Grande 6 a Oderzo, in provincia di Treviso, nella tabaccheria di via Rossini 19/D ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, e nella tabaccheria di via Roma 7 a Pressana, in provincia di Verona. Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 271,5 milioni di euro -record per il gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.