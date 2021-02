SuperEnalotto, a Treviso un "cinque" da oltre 33mila euro

Il Veneto festeggia ancora grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 23 febbraio sono state realizzate due vincite da 33.284,80 euro ciascuna grazie a due “5”: il primo, riporta Agipronews, è stato registrato alla tabaccheria “La Giraffa” in via Piave 34B di Treviso mentre il secondo è stato centrato a Verona, presso la tabaccheria in via Ottavio Caccia 3A. Il jackpot, nel frattempo continua a volare, avendo raggiunto quota 112,6 milioni di euro, e sarà in palio nel concorso di giovedì 25 febbraio. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.