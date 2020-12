Superenalotto, doppia vincita nella Marca: «Centrati due 5»

Giovedì fortunato in provincia di Treviso dove, nel giro di poche ore sono stati centrati due "5" da 5.405,22 euro ciascuno. Un colpo di fortuna ancora più grande se si pensa che, in Veneto, sono state 4 in totale le schedine vincenti (due vittorie anche in provincia di Venezia).

Nella Marca la prima schedina vincente è stata giocata al "Bar Renata" in via Ferralini 17B nella frazione di Tempio (a Ormelle). Giocata vincente anche a Quinto di Treviso presso la trattoria "Al Gallo" in via XI febbraio 54. La caccia al “6” ricomincia domani, sabato 19 dicembre, quando in palio ci saranno 79,2 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti proprio a Caorle.