Superenalotto, nuova vincita nella Marca: centrato un “5” da 24mila euro

È stato un martedì fortunato nella Marca grazie all'estrazione del Superenalotto. Il 26 ottobre infatti, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 24mila euro presso l'edicola di viale Vittoria 221 a Vittorio Veneto. Nel frattempo il Jackpot del gioco è arrivato a quota 101,1 milioni di euro che saranno messi in palio nella prossima setrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.