/ Via Vittorio Emanuele, 74

Superenalotto premia Quinto di Treviso, vinti quasi 210mila euro

Estrazione fortunata sabato 13 gennaio nella tabaccheria Sisal di via Vittorio Emanuele. In palio per il concorso di domani sera, martedì 16 gennaio, un Jackpot da capogiro: 46 milioni di euro