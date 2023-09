Ca' Foncello, supereroi in Pediatria vicini ai bimbi che lottano per guarire

Spiderman, Superman, Batman, Iron man, Capitan America, Hulk, Flash e Thor si sono calati, giovedì 14 settembre dal tetto dell'ospedale Ca’ Foncello di Treviso e hanno fanno visita ai bimbi ricoverati nel Day Hospital e nel Reparto di Chirurgia ed Oncoematologia Pediatrica.

Un pomeriggio ricco di emozioni e sorprese quello vissuto dai trenta bambini presenti in reparto insieme ai loro genitori. L’emozione ha coinvolto anche tutte le persone presenti, dal personale medico ed infiermeristico ai promotori dell’evento ed a coloro che si trovavano all’interno della struttura ospedaliera anche in via occasionale. Presenti all’evento il direttore generale Francesco Benazzi e il sindaco di Treviso, Mario Conte. Un momento unico è stata la discesa di Batman e Superman che si sono calati in corrispondenza delle finestre delle stanze singole in cui si trovano ricoverati quei bambini che non possono avere contatti con l’esterno. Attraverso il vetro i bambini hanno potuto giocare e scherzare con il loro supereroe preferito. Ma le sorprese non sono finite qui. Deborah Compagnoni, portabandiera di Camminare per la vita, insieme al Presidente di Scarpa Sandro Parisotto ha consegnato ad ogni bambino un paio di scarpe donate dal noto brand asolano, quale augurio a tornare a camminare ed a correre all’aperto quanto prima. Sono inoltre stati donati al Reparto Pediatrico quattro sagome cartonate di Batman, Superman, Spiderman e WonderWoman, realizzate appositamente da Plastigrafica su disegno di Claudio Bandoli di Web’nGo Italia e che rimarranno in pediatria per rallegrare la permanenza in ospedale dei piccoli pazienti ed alleggerire il loro percorso di cura. Sarà possibile iscriversi (ma per i bambini sotto i 12 anni non è necessaria alcuna iscrizione) fino a domenica 17 settembre presso i punti di iscrizione elencati su FB/IG e (a partire alle ore 8.00) presso il Parco Sant’Artemio - Sede Provincia, in cui si svolgerà la attesa festa, perché Camminare per la vita, come ricordano sempre gli organizzatori, non è solo una camminata. Per avere ulteriori informazioni è sufficiente consultare il sito www.camminareperlavita.it o le pagine Facebook e Instagram. L’evento gode del patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Città di Treviso.

«L'emozione regalata oggi ai piccoli pazienti della Pediatria di Treviso è stata unica - le parole del direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi -. Poter donare ai bambini e ai loro genitori attimi di serenità in un momento difficile come quello del ricovero in ospedale è per noi molto importante. Ringrazio di cuore Deborah Compagnoni e “Camminare per la Vita” per la sensibilità e la vicinanza dimostrate, ancora una volta, nei confronti della nostra realtà. Iniziative come questa sono un bellissimo esempio di umanizzazione delle cure, cosa che è da sempre una priorità per la nostra azienda, ancor più in ambito pediatrico».

«Regalare un sorriso a un bambino è fra i gesti più belli che si possono fare - commenta il sindaco Mario Conte -. Grazie a Deborah Compagnoni, campionessa dello sport e di solidarietà e a "Camminare per la Vita", evento che regala gioia e benessere con un occhio di riguardo nei confronti della ricerca e dei progetti a sostegno dei bambini, è stato possibile rendere felici i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'Ospedale Ca' Foncello. Queste iniziative uniscono l'intera comunità in un simbolico abbraccio portando una testimonianza della partecipazione che caratterizza i trevigiani e tutti coloro che realizzano e propongono eventi in città».

«La nostra azienda, sempre attenta alle iniziative sociali organizzate sul territorio, è felice di dare il suo contributo per aiutare i bambini ricoverati nel reparto Pediatria dell’Ospedale di Treviso - sottolinea il presidente di Scarpa, Sandro Parisotto -. Il dono di un paio di calzature per ciascuno di loro è sicuramente un piccolo gesto, ma per noi ha un forte significato di speranza. Ringraziamo Deborah Compagnoni per averci coinvolti in Camminare per la Vita, un appuntamento che rispecchia appieno gli ideali in cui la nostra azienda crede e che anche nella giornata di domenica prossima vedrà la partecipazione di un’ampia rappresentanza di Scarpa».

«È un onore per me e per la nostra azienda poter contribuire a questa nobile iniziativa - aggiunge il presidente di Plastigrafica, Mauro Favretto -. Auspico che i nostri Super Eroi Cartonati possano compiere la missione di donare momenti di allegria facendo sognare e fantasticare con pensieri positivi i bambini che li incrociano durante il loro faticoso cammino».

«Grazie a realtà come Associazione Sea, Scarpa e Plastigrafica, "Camminare per la vita" può continuare nella propria mission - conclude emozionata Deborah Compagnoni -. Rinnovo quindi l’appuntamento per domenica prossima 17 settembre per vivere insieme la settima edizione di Camminare per la vita con partenza dal Parco della Provincia di Treviso. Sarà una giornata di condivisione, benessere e solidarietà».