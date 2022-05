Col San Martino, riapre lo storico supermercato Crai Rosa

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Crai Rosa Supermercati di Col San Martino che, giovedì 5 maggio, riaprirà di nuovo dopo una ristrutturazione che ha completamente rinnovato lo storico punto vendita. L’operazione rientra in un più ampio progetto di espansione che, ormai da diversi mesi, vede protagonista Ama Crai Est, società cooperativa della grande distribuzione con sede a Montebelluna e soci e punti vendita in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Mattia Perencin e il parroco del paese.

Il supermercato

La ristrutturazione del nuovo Crai di Col San Martino, il primo dei cinque punti vendita di Rosa Supermercati aperto nel 1978, ha coinvolto l’intera struttura, internamente ed esternamente, puntando innanzitutto a renderla all’avanguardia dal punto di vista energetico, con attrezzature a basso consumo, impianti frigo di ultima generazione dotati di tele gestione per monitorare il funzionamento della refrigerazione e l’inserimento delle etichette elettroniche al posto dei cartellini cartacei. Altre novità riguardano il banco caldo che, con l’aggiunta della friggitrice, offrirà una nuova ampia scelta di piatti pronti, e il reparto ortofrutta, reso ancora più funzionale per mantenere la freschezza degli ortaggi. Con i suoi 500 metri quadri di superficie e una grande offerta di prodotti del territorio, Crai Rosa Col San Martino si conferma punto di riferimento per la comunità solighese, accogliendo come sempre i clienti in un ambiente familiare e una particolare attenzione a qualità e prezzo. Per venire incontro alle esigenze più diverse, il punto vendita offrirà anche la possibilità di fare la spesa online con consegna a domicilio. E sempre nell’ottica di una maggiore sostenibilità e della lotta agli sprechi alimentari nella quale Ama Crai Est è da tempo impegnata, all’interno del supermercato sarà anche attivo il servizio Too Good To Go, attraverso il quale verranno messe a disposizione le “Magic Box”, selezione a sorpresa di prodotti freschi rimasti invenduti a fine giornata, da acquistare tramite l’app.