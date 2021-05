Commessa dell'Iperlando stroncata dal male a 48 anni

Da tanti anni combatteva, con grande coraggio e determinazione, contro un male incurabile che non le ha lasciato scampo. Venerdì scorso, 28 maggio, il suo cuore si è fermato. Grande dolore a Crevada per la morte improvvisa di Morena Granzotto, scomparsa ad appena 48 anni: la donna era molto conosciuta per aver lavorato per tanti anni all'Iperlando di Susegana. Recentemente si era trasferita a Santa Maria di Feletto. Le sue condizioni si sono aggravate poche settimane fa e questa volta a nulla sono valse le cure prestate dai medici. Lascia il papà Vittorio, la mamma Gabriella, i fratelli Michela, Andrea e Gloria, i cognati, i nipoti e Massimo.

Il funerale si terrà lunedì 31 maggio, alle ore 15.30, presso chiesa di Susegana mentre il Santo rosario verrà recitato domenica sera, alle ore 19.30, nella stessa chiesa. Durante il funerale sarà possibile effettuare donazioni all’associazione “Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot odv” di San Fior.