Covid-19, all'Electrolux torna la "fase due" di rischio: mascherine obbligatorie

Sale il rischio Covid e lo stabilimento di Susegana della Electrolux torna alla fase rischio 2 previsto dalle procedure interne dell'azienda. La decisione è stata presa dalla direzione del personale dopo che nello stabilimento quatto persone sono risultate positive al tampone, due dei quali legati al cluster Aia di Vazzola.

Le principali modifiche previste dalla fase 2 riguardano la mascherina protettiva Ffp2, dispositivo di protezione fornito quotidianamente in dotazione, che dovrà essere indossata per il 100% del tempo lavorativo, anche nel caso in cui il distanziamento interpersonale sia rispettato. Le riunioni inoltre verranno preferibilmente organizzate in modalità online e, dove non possibile, nel rispetto di tutte le misure di contenimento del contagio da Covid-19. La prestazione di lavoro dovrà avvenire con un minimo del 70% degli addetti in modalità smart working e sarà cura del diretto responsabile garantire, ove lo svolgimento dell’attività lavorativa sia compatibile con la modalità da remoto, il rispetto del limite massimo del 30% dell’occupabilità delle postazioni nell’ufficio di riferimento.

I responsabili sono stati comunque invitati a considerare l’opzione dello smart working quale modalità principale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Queste misure rimarranno in vigore fino a nuove indicazioni da parte della direzione, presumibilmente finché non si vedrà un miglioramento della situazione epidemiologica nella Regione Veneto. Giovedì 17 settembre, inoltre, è stato deciso di far partire lo screening su circa settecento lavoratori. Mercoledì 16 settembre invece sarà la volta degli addetti all'Aia di Vazzola.