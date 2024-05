Electrolux, manca personale: 18 operai trasferiti da Porcia a Susegana

Sono arrivati mercoledì 22 maggio, all'Electrolux di Susegana, 18 operai dallo stabilimento di Porcia con lo scopo di aumentare la forza lavoro nella Marca: due di questi sono stati trasferiti definitivamente, gli altri 16 resteranno a Susegana fino a fine luglio.

I 18 operai arrivati a Susegana riceveranno 10 euro al giorno per la trasferta, oltre alla normale retribuzione, a cui si aggiunge il tempo di viaggio retribuito come da contratto. Questo prevedono gli accordi del sistema Electrolux. Il travaso di lavoratori si è reso necessario vista la crescente scarsità di operai nello stabilimento trevigiano, insufficienti a rispondere agli attuali livelli produttivi. A Porcia, al contrario, la situazione continua ad essere molto critica, con cali ulteriori di produzioni e l'applicazione massiccia del contratto di solidarietà, con uns riduzione di orario giornaliero, oltre a frequenti giornate di fermata.

A Susegana oltre al lieve aumento delle vendite, ci sono a colpi are il quadro anche dei ritardi produttivi per la difficoltà di messa a punto della nuova fabbrica Genesi, dove si producono i nuovi modelli di frigoriferi, che il mercato pare apprezzare. Non è escluso che venga anticipato a luglio il passaggio a due turni della secondo linea di Genesi, in anticipo sui programmi, per rispondere alle esigenze. Ma il limite della mancanza di operai andrà a breve risolta. Il problema riguarda sia gli operai di linea, che le altre figure professionali in particolare manutentori, conduttori impianti e programmatori ecc. «L'arrivo provvidenziale di lavoratori di linea dallo stabilimento pordenonese, aiuta ma non risolve, i limiti strutturali» spiega Augustin Breda, della Rsu aziendale.

Le situazioni di carenza organici operai si sono aggravate per una serie di dimissioni che si susseguono da mesi, su varie professionalità, alcuni se ne sono andati per l'ambiente considerato stressogeno, figure tra l'atro difficili da reperire all'esterno. Si aggiunga che per varie figure i tempi lunghi di apprendimento, sempre se si trovano, che possono essere di anni, per specifiche competenze e conoscenze, amplificano la già difficile gestione delle complessità della fabbrica 4.0; che in non pochi casi fa ammattire chi la deve gestire. Il 4 giugno, nella sede di unindustria a Mestre é stato convocato l'incontro tra Direzione gruppo e coordinamento sindacale FIM Fiom. Uilm di gruppo Electrolux per fare il punto sulla crisi di gruppo e valutare la proroga dei contratti di solidarietà per Porcia e Forlì.