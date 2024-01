Electrolux Susegana, annunciati licenziamenti per 16 operai e 30 impiegati

Sono 373 i lavoratori Electrolux che, tra la fine del 2023 e i prossimi mesi del 2024 perderanno il loro posto di lavoro: tra questi ci sono anche 16 operai e 30 impiegati dello stabilimento di Susegana. Il piano di ridimensionamento elaborato dall'azienda svedese interessa, in Europa, circa l'8% dell'intera forza lavoro.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", si tratta di tagli dovuti alla flessione del mercato dell'elettrodomestico nell'ultimo periodo. Un calo di cui, precedentemente, aveva pagato le spese la produzione nordamericana, mentre ora è il turno dell'Europa. Il confronto fra la dirigenza e le rappresentanze sindacali è in corso, mercoledì 17 gennaio si è tenuto un tavolo di confronto tra sindacati e azienda che verrà aggiornato lunedì 5 febbraio. La speranza, da ambo le parti, è quella che l'uscita dei dipendenti possa avvenire su base volontaria, come già accaduto in passato. Rsu e azienda starebbero lavorando a un accordo economico sul licenziamento degli impiegati già alla fine di gennaio. Il prossimo confronto con l'azienda difficilmente ridurrà il numero di licenziamenti annunciati ma potrebbe essere utile per un accordo e una sintesi maggiormente condivisi. La grossa parte dei tagli di Elecrolux riguarderà lo stabilimento di Porcia che si occupa della produzione e realizzazione di lavatrici. In questo caso gli esuberi saranno 181, di cui 73 per quanto riguarda gli impiegati che lavorano in sede. 13, invece, saranno le eccedenze negli uffici di Pordenone.