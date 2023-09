Malattia fulminante, il sorriso di Francesca si spegne a 31 anni

La comunità di Colfosco di Susegana è colpita al cuore in queste ore dalla drammatica vicenda di Francesca Cenedese, di 31 anni, mancata a causa di una grave malattia scoperta solo recentemente e che non le ha lasciato scampo. Il suo cuore si è fermato qualche giorno fa all'ospedale di Conegliano dove si trovava ricoverata. "Francesca, che dal cielo i tuoi occhi verdi possano sempre vedere il mare...": questa la delicata dedica voluta sull'epigrafe dal marito, Carlo, dai genitori Angelo e Valeria e dalla sorella Eleonora che piangono la 31enne insieme a molti tra parenti e amici. Nessuno martedì mattina, 19 settembre, vorrà mancare all'ultimo saluto che sarà celebrato presso la chiesa parrocchiale di Colfosco. Francesca lavorava come commessa in un supermercato di Conegliano e si era diplomata in ragioneria all'istututo tecnico Marco Fanno.