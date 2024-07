Gratta e vinci, nuovo colpo nella Marca: 2 milioni di euro vinti a Susegana

La dea bendata è tornata nella Marca a distanza di pochi giorni dalla vincita record avvenuta martedì 25 giugno nella tabaccheria di via Montello a Treviso (5 i milioni di euro vinti in quel caso). In questi giorni a Susegana, un giocatore ha vinto invece 2 milioni di euro con un biglietto del gioco "Il Miliardario Mega".

Il tagliando, dal costo di 10 euro, è tra i più popolari in Italia e offre numerose opportunità di vincita. Per giocare si devono grattare i numeri vincenti e quelli personali, cercando di trovare le corrispondenze. Ogni numero uguale porta a una vincita, così come se si trovano simboli speciali. A riportare la notizia della vincita a Susegana è l'Agimeg, l'Agenzia giornalistica sul mercato del gioco. Le principali tabaccherie di Susegana, raggiunte dai nostri microfoni, sostengono però di non essere al corrente della maxi vincita. L'unica a sbilanciarsi è la Tabaccheria Santin in piazza Martiri della Libertà, che commenta: «È possibile che il fortunato vincitore abbia acquistato qui la schedina».

Le altre vincite

Sempre in questi giorni a Roma sono stati vinti rispettivamente 5 e 3 milioni di euro con altri due gratta e vinci: Nel primo caso la maxi vincita da 5 milioni di euro è avvenuta con un biglietto "Nuovo 100x". Questo tagliando costa 20 euro e permette di vincere con moltiplicatori fino a 100 volte il premio trovato. Se si trova un numero uguale, si vince il premio corrispondente. Inoltre, ci sono simboli speciali che possono moltiplicare le vincite. Pochi giorni dopo, sempre nella capitale, un altro fortunato ha portato a casa 3 milioni di euro grazie al biglietto "La Grande Occasione". dal costo di 15 euro. Anche in questo gioco ci sono simboli e bonus che possono aumentare le vincite in modo significativo.