Capanno va in fiamme, distrutti i pannelli fotovoltaici

Un incendio ha devastato, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 gennaio, un capanno adibito a legnaia (in cui era presente anche materiale plastico, reti per recinzioni eccc) e deposito di materiale vario sulla cui copertura erano presenti alcuni pannelli fotovoltaici, una parte dei quali sono stati distrutti dalle fiamme. L'episodio è avvenuto intorno alle 13.30 circa a Susegana, in località Crevada, in via Val Longa. Oltre a spegnere l'incendio i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano hanno dovuto sezionare opportunamente l'impianto elettrico e far intervenire un tecnico Enel per mettere in sicurezza l'impianto stesso. Sembra che le cause siano state accidentali ma sono in corso delle verifiche. All'interno del capanno è stata trovata anche una bombola di gas gpl che è stata prontamente messa in sicurezza.