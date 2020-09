Camion perde il carico in rotatoria, Pontebbana in tilt

Rallentamenti al traffico lungo la strada statale 13, Pontebbana, a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 11 di oggi, martedì 15 settembre, all'altezza della rotatoria all'ingresso del territorio comunale di Susegana. Un camion, per cause in corso di accertamento, ha perso parte del carico che stava trasportando. A finire sull'asfalto alcuni pesanti rotoli di tubature di ferro che sono stati rimossi dall'asfalto dai vigili del fuoco di Treviso e Conegliano, con l'ausilio di una gru. Il mezzo pesante ha perso parte del carburante. E' stato necessario ripulire il sedime stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.