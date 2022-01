Covid, positivo il sindaco Szumski: ambulatorio chiuso fino al 17 gennaio

Medico di base radiato dall'Ordine per non essersi vaccinato e sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski è risultato positivo al Covid. Martedì 11 gennaio sulla porta del suo ambulatorio è comparso un foglio con la scritta: "Fino al 17 gennaio lo studio rimane chiuso per malattia. Solo per urgenze rivolgersi a colleghi associati. Per ripetizione ricette infilate richiesta nella buca delle lettere". Un annuncio a cui è seguita, poche ore più tardi, la conferma della positività del medico.

Come riportato da Qdpnews.it, Szumski non ha sintomi particolarmente gravi: un po' di raffreddore e nemmeno una linea di febbre. Il sindaco sarà comunque reperibile al telefono dai suoi assistiti fino a martedì 18 novembre, data in cui terminerà il suo periodo di isolamento. Szumski è risultato positivo al tampone nei giorni scorsi, avrebbe già iniziato a curarsi con i farmaci più volte raccomandati ai suoi pazienti per curare il Covid in casa.