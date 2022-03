Szumski va in pensione, 800 persone alla festa di saluto

Ottocento persone presenti e altre trecento collegate in diretta streaming sui social: sono questi i numeri della "merenda" organizzata domenica 20 marzo a Santa Lucia di Piave dal Comitato Riccardo Szumski.

L'occasione è stata quella di festeggiare il pensionamento di Szumski come medico di base, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi anni. Salito sul palco di Via Foresto, il sindaco ha assicurato ai presenti che, anche dopo il pensionamento continuerà ad esercitare la professione medica. Nel suo discorso "el Mariga" non ha risparmiato critiche al Governatore Zaia, accusandolo di aver alimentato per due anni il "terrorismo sul Covid". I presenti alla festa hanno contribuito ad aizzare la polemica con slogan contro il Green Pass e attacchi al Governo e all'azienda sanitaria Ulss 2. Sul palco anche la figlia di Szumski, la piccola Agnese, accompagnata da mamma Stefania. Presente da Trieste anche Stefano Puzzer, il portuale simbolo della protesta contro la certificazione verde. Dal 29 aprile, intanto, Szumski non sarà più in ambulatorio ad assistere i suoi pazienti e, alle soglie dei 70 anni, nei prossimi mesi terminerà anche il suo mandato da sindaco.