Fiaccolata a sostegno di Szumski: «Si farà venerdì sera»

Via libera alla fiaccolata a sostegno del dottor Riccardo Szumski radiato dall'Ordine dei medici. La manifestazione, annunciata nei giorni scorsi dalla lista civica “Vivere Bene a Santa Lucia”, si terrà venerdì 26 novembre a partire dalle ore 20 presso il Parco Fiera in Via Mareno. In paese sono attese centinaia di persone e sostenitori del sindaco e medico No Green Pass: da Via Mareno il corteo arriverà fino in piazza Frà Claudio, proprio davanti all'ambulatorio del dottor Szumski. Non sono previsti discorsi pubblici.

«La manifestazione non avrà alcun colore politico - specificano gli organizzatori in una nota ufficiale - In questo momento storico è necessaria unione e compattezza da parte di tutta la popolazione, non servono divisioni e tutti noi, a prescindere da quale sia la personale valutazione del fenomeno pandemico, abbiamo bisogno di medici disponibili e competenti. Ringraziamo la giunta comunale, i consiglieri di maggioranza e il "Comitato Riccardo Szumski" per la collaborazione». A tutti i partecipanti sarà richiesto il rispetto delle norme anti-Covid, in particolare il distanziamento e l'uso della mascherina. La fiaccolata si svolgerà solo con torce elettriche o altri dispositivi elettronici simili.