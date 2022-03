Green Pass, interrogazione in Senato contro il sindaco Szumski

Il caso del sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, convinto no vax e No green pass, arriva in Senato. La senatrice veneta Daniela Sbrollini ha infatti presentato una interrogazione al Ministro dell'interno, chiedendo se quest'ultimo ritenesse i comportamenti di Szumski compatibili con il suo ruolo istituzionale.

«Szumski è stato radiato dall'Ordine dei medici per non aver rispettato l'obbligo di vaccinazione contro il Covid - spiega il sottosegretario di Stato per l'Interno, Ivan Scalfarotto, rispondendo all'interrogazione di Sbrollini - In passato il sindaco era stato richiamato dal prefetto di Treviso per aver tenuto condotte difformi alle prescrizioni normative anti-Covid e per tale motivo era stato diffidato per aver reso, in spregio a tali disposizioni, provvedimenti autorizzatori relativi ad attività commerciali interdette - continua Scalfarotto nella risposta scritta visionata dall'agenzia Dire Szumski è stato inoltre denunciato in stato di libertà per il reato di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, per un post pubblicato sui social a seguito del recente intervento del Capo dello Stato all'assemblea Anci in merito al ruolo dei sindaci nella crisi pandemica».