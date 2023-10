Malori e vaccini, Szumski: «Accertamenti cardiologici per autisti di bus e corriere»

Riccardo Szumski torna a parlare e soprattutto a far parlare di sé per una serie di nuove dichiarazioni su vaccini anti-Covid e malori improvvisi. L'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, radiato dall'Ordine dei Medici, è intervenuto giovedì 5 ottobre a San Biagio di Callalta per presentare la sua nuova associazione politica, "Resistere". A margine dell'incontro Szumski è entrato nel merito anche della tragedia di Mestre, costata la vita a 21 persone, ed è qui che l'ex medico di base residente a Santa Lucia di Piave è tornato a parlare di vaccini anti-Covid e delle presunte reazioni avverse in chi si è vaccinato.

«Non lo dico solo io - esordisce Szumski - ma importanti studi internazionali che iniziano ora a essere pubblicati: esistono delle conseguenze a livello cardiologico, magari silenti e non immediate, che provocano danni a livello cardiologico e possono portare ai malori improvvisi». Szumski non cita nello specifico gli studi a cui si riferisce ma, in merito alla tragedia avvenuta a Mestre con la morte di 21 persone all'interno del bus caduto dal cavalcavia, l'ex sindaco e medico lancia una nuova proposta destinata a far discutere: «Credo sia giusto che gli autisti del trasporto pubblico e privato che abbiano già fatto il vaccino anti-Covid vengano sottoposti ad accertamenti cardiologici, previsti dal sistema sanitario. Un diritto per la loro salute, in primis, ma anche per l'incolumità di tutte le persone che viaggiano a bordo dei mezzi pubblici» conclude Szumski.