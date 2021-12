Comitato Riccardo Szumski: nuova manifestazione lungo la Pontebbana

Il comitato Riccardo Szumski si prepara a "invadere" la strada statale Pontebbana nella tarda mattinata di venerdì 3 dicembre, dalle ore 12.30 alle 13.30. La nuova mobilitazione sarà un sit-in a sostegno del sindaco di Santa Lucia di Piave, radiato dall'Ordine dei medici. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dopo la fiaccolata organizzata venerdì scorso, il comitato ha deciso di cambiare sia luogo che modalità della mobilitazione.

Stop a cortei e fiaccolate: i manifestanti si riuniranno per un'ora lungo la statale all'altezza delle rotonde e degli incroci di Santa Lucia di Piave: cartelloni alla mano, il comitato intende urlare slogan e cori a sostegno del sindaco radiato dall'Ordine. La scelta della Pontebbana è stata fatta dagli organizzatori per avere la massima visibilità possibili. L'autorizzazione al sit-in dovrebbe arrivare nelle prossime ore, intanto la polizia è stata informata. Il ritrovo dei manifestanti è fissato per le ore 12 nel parcheggio della zona industriale di Via Lovera: l'invito rivolto dagli organizzatori a tutti i partecipanti è quello di indossare un giubbotto catarifrangente.