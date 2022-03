Szumski va in pensione, festa di saluto con amici e pazienti

Dopo due anni e mezzo di lavoro in ospedale e 41 anni come medico di famiglia, il dottor Riccardo Szumski andrà in pensione a fine aprile, pochi giorni prima di compiere 70 anni esatti. Nonostante l'Ordine dei medici lo abbia radiato nei mesi scorsi per le sue posizioni contro Green Pass e vaccini anti-Covid, il sindaco-medico ha presentato ricorso, continuando ad esercitare la doppia professione fino ad oggi.

Il "Comitato Riccardo Szumski", nato in suo onore, ha deciso di festeggiare insieme a lui il traguardo del pensionamento organizzando un pranzo di saluto domenica 20 marzo, a mezzogiorno, nell’area degli insediamenti produttivi Lovera, presso il parcheggio di via Foresto Sud a Santa Lucia di Piave. Fabio Padovan, presidente del comitato, presenta l'iniziativa con queste parole: «Onore a Riccardo, è arrivato il momento di fargli sentire tutto il calore dei suoi pazienti».

«L'avevamo promesso un anno fa - continua Padovan - Riccardo non è solo. Domenica sarà presente anche la dottoressa Silvana De Mari, medico e scrittrice. Se oggi almeno noi tentiamo di restare liberi, lo dobbiamo anche alle angherie che Riccardo e Silvana hanno sopportato in questi due tristissimi anni» conclude il presidente del comitato. Un evento già destinato a far discutere.