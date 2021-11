Covid, ricoveri in aumento: si aggrava la paziente seguita da Szumski

Lunedì 15 novembre sono saliti a 74 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della provincia di Treviso, due in più rispetto alla giornata di ieri. Sei di questi sono in terapia intensiva e tra loro c'è anche la paziente di Oderzo che, prima di finire in ospedale, si era rivolta telefonicamente al dottor Riccardo Szumski.

Secondo quanto riportato dal direttore generale dell'Ulss 2 le condizioni della donna, ricoverata al Ca' Foncello, si sarebbero aggravate nelle ultime ore. Dal reparto di Pneumologia la paziente è finita in terapia intensiva. «La stiamo curando con tutte le attenzioni del caso e sono sicuro che la signora ne uscirà guarita» commenta il direttore dell'Ulss 2. Dall'8 al 14 novembre, intanto, si sono registrati 1239 nuovi contagi in provincia di Treviso. «Un positivo su 3 ha meno di 21 anni - spiega Benazzi - Quasi tutti i giovani sono asintomatici o hanno sintomi lievi. Ciò non toglie che nella Marca abbiamo più di 109 classi con provvedimenti e circa 500 studenti in quarantena». Il direttore generale dell'Ulss 2 ha poi ribadito l'importanza della vaccinazione. «L'efficacia del vaccino è del 78,8%. Questo vuol dire che il 22% dei vaccinati, soprattutto se solo con una dose, rischia comunque di contagiarsi. I vaccini sono come un giubbotto antiproiettile: se si viene colpiti i segni rimangono lo stesso. Il dato positivo è che la Marca ha raggiunto l'82,03% di cicli completi sopra i 12 anni mentre gli Over 80 vaccinati con tre dosi sono il 21,5%». Ora l'Ulss 2 sta pianificando la terza dosa per i cittadini dai 40 ai 59 anni: 88mila vaccinazioni da programmare nelle prossime settimane.

«Nessun commento» invece sulle voci di una possibile radiazione dall'Ordine dei medici del dottor Riccardo Szumski. «Ad oggi non abbiamo nessuna ufficialità - conclude Benazzi - ma se fosse così la priorità sarà riorganizzare al più presto i suoi assistiti».