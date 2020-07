Centri estivi, maestra con febbre e sintomi influenzali: scatta il tampone

Finiranno oggi, venerdì 31 luglio, le attività de "L'angolo verde", il centro estivo organizzato dalle parrocchie di Bibano e Pianzano a Godega di Sant'Urbano iniziato lo scorso 15 giugno. Un'attività svoltasi sempre con grande serenità per tutti i 25 bimbi che vi hanno partecipato.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" però, da mercoledì 29 luglio una delle maestre del centro è rimasta a casa dopo aver avuto febbre e sintomi influenzali. Per precauzione è stata subito sottoposta al test del tampone in modo da capire se possa aver contratto il Coronavirus nei giorni scorsi. L'esito è atteso per le prossime ore. Quando nella giornata di ieri (giovedì 30 luglio) colleghe e bambini non l'hanno vista arrivare è scattata subito la preoccupazione nel centro parrocchiale, alimentata anche dalla notizia dai 133 casi positivi trovati all'ex caserma Serena di Casier. Fino a quando non ci sarà la certezza dell'esito del tampone, il parrocco del paese invita tutti a mantenere la calma. Il centro estivo ha deciso di non interrompere le attività a soli due giorni dal termine del centro estivo, già fissato per il 31 luglio. Sia ieri che oggi i bambini iscritti sono rimasti insieme alle rispettive istruttrici. La maestra sottoposta al test del tampone seguiva solamente tre bambini, non entrando in contatto con gli altri iscritti del centro. La speranza è che l'esito del tampone sia negativo per poter finire nel migliore dei modi le attività del centro.