Elezioni regionali in Veneto: tampone rapido gratis per chi lavorerà nei seggi

Da lunedì 14 settembre gli scrutatori, i presidenti e tutti coloro che lavoreranno nei seggi elettorali del Veneto potranno recarsi nei punti di accesso rapido di tutte le Ulss regionali e fare il tampone rapido per il Covid senza bisogno di prenotazione.

L'annuncio, a meno di una settimana dal voto, è arrivato dal Governatore del Veneto, Luca Zaia. «Per sottoporsi al test, assolutamente attendibile, basterà recarsi agli ospedali e nei distretti negli orari indicati nei siti delle Ulss; il tampone sarà gratuito. Questa iniziativa sarà un'importante tutela per tutti gli elettori che, domenica 20 e lunedì 21 settembre, vorranno recarsi ai seggi per votare in tutta sicurezza» ha concluso Zaia.