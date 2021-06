Variante Delta, nella Marca tampone rapido per chi si vaccina

L'Ulss 2 corre ai ripari per prevenire la diffusione della "Variante Delta": da martedì 29 giugno ai cittadini sarà chiesto di sottoporsi al tampone rapido nel quarto d'ora di attesa subito dopo la vaccinazione.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il nuovo piano dell'azienda sanitaria è quello di tenere il più possibile sotto controllo la diffusione delle mutazioni del virus nella Marca, in particolare la "Variante Delta". I test rapidi dopo la vaccinazione saranno gratuiti e volontari. Non verranno fatti solo nei centri vaccini ma anche in aziende, centri estivi e sagre dove il personale dell'Ulss 2 sarà presente con una postazione mobile per gli screening. Dopo il focolaio di "Variante Delta" emerso nelle scorse settimane ad Ormelle, l'azienda sanitaria ha deciso di intensificare l'attività di tracciamento per tutta l'estate, mettendo in pratica il piano annunciato dal Governatore Zaia nel punto stampa di mercoledì 23 giugno. I punti tampone non saranno riaperti, i test che saranno utilizzati per gli screening saranno i tamponi rapidi nasali di terza generazione, poco invasivi e con un esito pronto in soli tre minuti.