Tamponi drive in all'ex Dogana: si comincia mercoledì

Da mercoledì 23 settembre l'ambulatorio con accesso diretto per effettuare il tampone a Treviso sarà attivo all’ex Dogana, in via della Serenissima. L’ambulatorio, che sostituirà quello attualmente operativo presso il Padiglione di malattie infettive del Ca’ Foncello, sarà attivo, sempre in modalità drive in (accesso in auto), dalle ore 7 alle 13, tutti i giorni, festivi compresi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo continuano le code e i disagi legati alla viabilità nella zona dell'ospedale di Treviso. Martedì mattina per fare 500 metri il tempo di percorrenza era di oltre un'ora (vedi foto sopra). Automobilisti su tutte le furie. «Questo spostamento - sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi - ci consentirà di offrire un miglior servizio all’utenza, sia sul fronte degli spazi disponibili sia per quanto concerne la viabilità di accesso. Un ringraziamento particolare va rivolto al sindaco Mario Conte che ci ha messo a disposizione l’area». «Sarà un servizio veloce ed efficiente e che andrà a risolvere alcune criticità nella circolazione dei veicoli» conclude con soddisfazione il primo cittadino di Treviso.