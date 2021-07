Tamponi nelle aziende: accordo tra Ulss 2 e Casartigiani

Venerdì 2 luglio Casartigiani Treviso ha incontrato, nella sede di Silea, il direttore generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi, il direttore dei servizi sociali Roberto Rigoli e la direttrice dello Spisal di Treviso, Angela Maffeo.

Il vertice è stata l’occasione per parlare di Covid, gestione dei contagi nelle aziende e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Casartigiani ha assicurato a Benazzi l'adesione alla campagna di tamponi nelle imprese e nell’associazione stessa. In questi giorni sono partiti i primi inviti agli artigiani soci ad aderire, su base volontaria, alla campagna dell’Ulss. «Il direttore generale Benazzi ha chiarito l’importanza di questa campagna per sequenziare il virus e individuare eventuali varianti. Inoltre - continua il direttore dell’associazione, Salvatore D’Aliberti - grazie alla diffusione della campagna vaccinale, in caso di positività di un dipendente, non ci saranno ripercussioni sull’attività dell’impresa. Solo il positivo dovrà rimanere a casa. Aderiremo anche come associazione, portando i tamponi orali nei nostri uffici». Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza del ciclo completo di vaccinazione, soprattutto contro le varianti e in vista dell’autunno, quando, con il venir meno dell’obbligo della mascherina, potrebbe tornare a diffondersi l’influenza stagionale.

«In questi mesi le imprese hanno fatto molti sacrifici e si sono adeguate a nuove regole e protocolli. Un altro piccolo sforzo per aderire alla campagna di tamponi servirà a non compromettere quanto fatto fino ad oggi» aggiunge Piergiovanni Maschietto, presidente provinciale di Casartigiani. La dottoressa Angela Maffeo, direttore dello Spisal, ha ribadito come il servizio di prevenzione punti ad accompagnare le imprese nel miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro. «E’ un tema su cui come associazione insistiamo molto. Promuoviamo corsi e formazione: è un lavoro prima di tutto culturale che in questi anni sta dando buoni frutti - conclude D’Aliberti - Ringrazio il direttore dell’Ulss 2 Francesco Benazzi che ha accolto il nostro invito e ci ha permesso di approfondire alcuni temi anche con il dottor Rigoli e la dottoressa Maffeo».