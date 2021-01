Cisl Treviso, tamponi a dipendenti e sindacalisti: «Oltre 170 adesioni»

Tutto pronto in quattro sedi della Cisl di Treviso e Belluno per lo screening Covid-19 su base volontaria degli operatori, sindacalisti e dipendenti del Caf, del Patronato Inas e di tutti i servizi Cisl. Più di 170 le persone che hanno aderito.

I tamponi verranno effettuati su appuntamento a partire da lunedì in quattro sedi (Conegliano, Montebelluna, Treviso e Belluno), dove sono in allestimento degli spazi dedicati rispondenti alle necessarie misure per l’effettuazione dei tamponi da parte degli operatori sanitari in piena sicurezza: aerazione, distanziamento, gestione dei flussi di ingresso e uscita. Verranno effettuati tamponi rapidi. In caso di positività, verrà fatto immediatamente il molecolare. «È una iniziativa che abbiamo condiviso con tutti i dipendenti e che ha registrato un’adesione pressoché totale - sottolinea il presidente Massimiliano Paglini - Si tratta di uno screening fondamentale al rientro dopo le festività natalizie per tutelare i singoli operatori così come le tante persone con cui ogni giorno veniamo in contatto nello svolgimento della nostra attività, sia negli uffici delle nostre sedi, dove - lo ricordiamo - si accede solo su appuntamento, che nei luoghi di lavoro».