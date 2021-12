Punti tampone presi d'assalto, da martedì riapre il covid point di Castelfranco

Nel giorno dell'entrata in vigore del "Super Green Pass" i punti tampone di Treviso e Altivole sono stati letteramente presi d'assalto da centinaia di persone.

All'ex Velo di Altivole il sindaco Chiara Busnardo ha lanciato un appello ai cittadini: «Se non siete già in loco, non recatevi al punto tamponi. Per oggi è saturo» ha scritto il primo cittadino su Facebook. Molti automobilisti in coda ad Altivole sono stati dirottati in Dogana a Treviso dove la polizia locale è dovuta intervenire per regolare il traffico con code arrivate fino alla zona dell'ecocentro. Quattro ore di attesa in media e notevoli disagi per tutta la viabilità del quartiere. L'Ulss 2 aveva attivato una nuova linea proprio a Treviso per far fronte all'emergenza ma non è stata sufficiente. Alla rotonda di San Giuseppe si è aggiunto il caos per un incidente tra un bilico e un'auto in direzione Paese (foto sopra). A partire da domani, martedì 7 dicembre, l'Ulss 2 riaprirà il punto tamponi nel parcheggio della discoteca Melodi di Castelfranco Veneto. Attivo in modalità drive in, resterà aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle 17 e andrà ad affiancarsi agli altri punti tampone attualmente attivi nella Marca. Il Covid point di Castelfranco potrà arrivare, se necessario, fino ad otto linee operative per i tamponi. «Più di così non rusciamo a fare - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - Stiamo facendo circa 8mila tamponi al giorno con una media di 540 positivi ogni 24 ore. La speranza è che il nuovo Covid point di Castelfranco aiuti a ridurre le code nei prossimi giorni».

Gli altri Covid point

Altivole, Ex Velo Via Piave, 55: dal lunedì al sabato ore 8-17, domenica orario 8-12. Modalità drive-in.

Castelfranco Veneto, ospedale San Giacomo dal lunedì al venerdì - si accede solo su prenotazione (contattare il Cup al numero 0423 728898) Esclusivamente per assistiti fino ai 14 anni.

Conegliano, Zoppas Arena, Viale dello Sport, 2 dal lunedì al sabato ore 8-17, domenica dalle 8 alle 12. Modalità drive-in

Oderzo, Foro Boario, Via Donizetti dal lunedì al sabato con orario 8-13 e modalità drive-in.

Treviso, Ex Dogana, Viale della Serenissima. Dal lunedì al sabato con orario 8-20, domenica dalle 8 alle 13 sempre con modalità drive-in

Mercoledì 8 dicembre tutti i punti tampone dell’Ulss 2 saranno aperti. Per effettuare il tampone è necessario avere l’impegnativa del medico o la mail di invito del Dipartimento di prevenzione.