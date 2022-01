Tamponi in Dogana: traffico in tilt sulla Tangenziale

Venerdì nero per la viabilità lungo la Tangenziale di Treviso: dalle 7 di questa mattina, 14 gennaio, lunghe code si sono registrate tra San Lazzaro e la rotonda di San Giuseppe per i tamponi in Dogana.

Decine le segnalazioni arrivate in redazione già alle 7 di mattina. Il picco del traffico verso le 7.30 quando le code in direzione Paese hanno letteralmente paralizzato la viabilità. Quasi un'ora di attesa per percorrere poche centinaia di metri da San Lazzaro a San Giuseppe. Con l'apertura del Covid point la situazione ha iniziato leggermente a migliorare ma per Treviso si tratta dell'ennesima giornata di traffico in tilt. Esasperati gli automobilisti in coda: «Situazione insostenibile, c'è gente che deve andare a lavoro ed è in coda da più di un'ora». Già nella giornata di ieri, giovedì 13 gennaio, le code per i tamponi in Dogana avevano richiesto l'intervento della polizia locale per regolare il traffico: con il weekend alla porte la giornata di oggi si preannuncia ancora più critica.