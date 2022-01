Tamponi in Dogana, lunedì nero: Tangenziale paralizzata

Traffico in tilt anche lunedì 17 gennaio tra San Giuseppe e San Lazzaro: code chilometriche nel primo pomeriggio. Il potenziamento del centro tamponi non c'è stato: da mercoledì accessi su prenotazione

Lunedì da incubo per chi si è trovato a viaggiare lungo la Tangenziale di Treviso in direzione Paese. Nel primo pomeriggio di oggi code chilometriche si sono registrate dalla rotonda di San Giuseppe per l'enorme afflusso al Covid point della Dogana.

Proprio da oggi doveva iniziare una settimana di svolta per il punto tamponi di Treviso: da mercoledì 19 gennaio i test saranno solo su prenotazione e non più ad accesso libero (previa ricetta del medico di base). Da oggi, inoltre, il piano dell'Ulss 2 era quello di portare da 4 a 7 le linee operative per raggiungere la quota di 3mila tamponi al giorno. Non è stato possibile dal momento che . alcuni dipendenti del settore amministrativo, impiegati nell'elaborazione dei test, sono risultati positivi al Covid. Polizia locale e Protezione civile sono dovute intervenire sul posto per regolare il traffico ma le code sono state ancora più lunghe dei giorni scorsi.