Covid: «Tamponi fai da te al bar per i giovani fino a 25 anni»

«Oggi il Ministero della Salute deciderà se resteremo in zona gialla. In Veneto l'indice Rt rimane 0.63 ma anche l'area medica e le terapie intensive sono sotto i livelli di allerta. Abbiamo registrato 113 positivi ogni 100mila abitanti in una settimana. Mi sembra dunque ci siano tutti i presupposti per rimanere in zona gialla anche la prossima settimana».

Inizia con queste parole, venerdì 5 febbraio, il punto stampa del Governatore Luca Zaia sull'emergenza Covid in Veneto. «L'emergenza non è ancora finita - avverte Zaia - avere ancora 1956 ricoverati negli ospedali del Veneto non è la normalità. Il tasso di 0,3% di positivi sulla popolazione, come sottolineato ieri dal professor Baldo, vuol dire che in una piazza con 100 persone, tre sono positive. Non bisogna dunque abbassare la guardia. Le cure monoclonali in arrivo saranno un ulteriore aiuto ma non la soluzione del problema. Il 21 febbraio sarà un anno dall'inizio della pandemia in Veneto. La primavera è ancora lontana. Dobbiamo stringere i denti». Anche oggi non è mancato un commento sulla crisi di Governo: «La Lega è la prima forza politica a livello nazionale - ha detto Zaia - Penso quindi che le forze politiche debbano essere ascoltate dal professor Draghi per la formazione del nuovo Governo. La crisi, nel frattempo, ha rallentato ancora una volta il tema dei ristori. Penso che il Governo entrante dovrà dare massima priorità a questo tema». «E' innegabile che il mercato istituzionale dei vaccini si stia muovendo - prosegue il Governatore - Non esiste nessun mercato nero per l'acquisto delle dosi, questo va ribadito. Abbiamo avuto qualche nuovo incontro con Veneto Sviluppo e qualcosa si sta muovendo per consentirci di acquistare e produrre i vaccini in autonomia. I 20mila malati oncologici "super fragili" saranno vaccinati insieme agli Over 80 non appena ci arriveranno le dosi disponibili. Senso di affaticamento, febbre e cefalea i sintomi registrati in alcuni soggetti vaccinati. Le uniche reazioni allergiche che ci hanno segnalato riguardano solo qualche lieve prurito e orticaria».

Piano di sanità pubblica per scuole e piazze

La dottoressa Russo ha presentato le novità principali per gli istituti del Veneto: «Siamo nel momento giusto per provare un nuovo modello di sorveglianza nelle scuole. Dal 21 settembre 2020 a oggi abbiamo valutato i vari tassi di incidenza negli studenti dai 5 ai 18 anni. L'andamento dei contagi seguiva quello della curva generale dei contagi. Oltre l'83% dei casi positivi riguarda studenti dai 18 anni in su. Le scuole non sono però l'unica occasione di contagio. Ci risulta che 1378 studenti delle superiori si sono infettati a gennaio quando gli istituti superiori erano chiusi. Il nostro obiettivo è mantenere il più possibile la didattica in presenza. Serve un monitoraggio ad hoc per le scuole: in presenza di un solo studente positivo l'intera classe non sarà più messa in isolamento. Tutti gli alunni saranno sottoposti però a due tamponi: uno subito e l'altro dopo dieci giorni. Questo per le classi dalla prima elementare in su. Gli studenti sotto i 6 anni invece saranno messi in isolamento anche con un solo caso positivo. Con due o più positivi, invece, scatterà la quarantena. Altra novità è la Rete di scuole superiori "sentinella" - spiega la dottoressa Russo - Indicatori che ci permettono di avere alert e sviluppare misure ad hoc per i vari istituti. 15 scuole superiori, su tutto il territorio regionale, saranno testati ogni settimana dalla prima alla quinta gli studenti delle varie sezioni. La scelta degli istituti sarà random. Infine, abbiamo pensato anche a un test fai da te per le scuole. Forniremo test fai da te ogni due settimane a studenti e insegnanti delle scuole medie, sarà presente un operatore sanitario per aiutarli nel monitoraggio. Infine stiamo lavorando a un progetto per fare tamponi fai da te nei bar delle piazze venete e controllare i ragazzi fino a 25 anni. Saranno test su base volontaria e serviranno a capire l'andamento dei contagi anche fuori dall'ambito scolastico» ha concluso la dottoressa Russo.

Il bollettino di Azienda Zero

Sono 668 i nuovi positivi su 31.618 tamponi fatti nelle ultime 24 ore per un tasso di incidenza del 2,11%. 27.926 i positivi ad oggi in Veneto. 1956 i ricoverati negli ospedali di cui 210 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). 25 i decessi nelle ultime 24 ore.

Il video della diretta