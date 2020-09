Electrolux, 184 tamponi rapidi: un solo dipendente positivo

Prima giornata di screening all’Electrolux di Susegana con 184 tamponi effettuati: 183 i negativi, un solo dipendente è risultato positivo al tampone rapido. Per la conferma definitiva della positività bisogna attendere domani, venerdì 18 settembre, l’esito del tampone molecolare.

La persona positiva, asintomatica, è stata collocata in quarantena. I contatti in ambito lavorativo sono risultati tutti negativi, è stata avviata l’indagine epidemiologica sui restanti contatti stretti in ambito extralavorativo. La prossima seduta di test all’Electrolux sarà calendarizzata, la prossima settimana, in accordo con la direzione aziendale. Nella giornata di giovedì 40 dipendenti dell'azienda si erano rifiutati di sottoporsi al tampone rapido.

Nessun nuovo provvedimento, invece, per quanto riguarda i vari istituti scolastici della Marca. Giovedì sera è emersa la positività di una bambina di 5 anni che frequenta una scuola dell'infanzia del distretto di Asolo: venerdì scatteranno i controlli su compagni di classe e maestre. I nuovi positivi del report odierno sono un mix tra contatti di casi, rientri dalle ferie e paucisintomatici testati ai vari drive in. Un nuovo cluster è emerso in un’azienda del Distretto Pieve di Soligo dove, nell’ambito di uno screening su tutto il personale effettuato in un Centro privato sono emerse 7 positività. Lo screening, che ha interessato una quarantina di dipendenti, è stato effettuato dopo la positività dei primi due dipendenti.