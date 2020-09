Code e caos al Ca' Foncello, tamponi drive-in all'ex Dogana

«Abbiamo messo a disposizione di Ulss 2 Marca trevigiana la zona della dogana per renderlo l’unico grande hub per i tamponi, un enorme ambulatorio a tre corsie che da un lato servirà a velocizzare le operazioni e dall’altro anche a snellire il traffico nella zona di via Scarpa».

Con queste parole il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha ufficializzato via Facebook l'imminente apertura di una nuova sede per i tamponi drive-in, spostata dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. In un primo momento l'Ulss 2 aveva indicato l'ospedale di Treviso come luogo ideale per effettuare i controlli anti Covid-19. Purtroppo però martedì 15 settembre si è rivelata una vera e propria mattinata da incubo per gli automobilisti che si sono trovati a transitare in zona ospedale. Le code di oltre due ore d'attesa, hanno paralizzato il traffico fino alla tangenziale di Treviso costringendo due pattuglie della polizia locale a intervenire per regolare la viabilità e la rabbia degli automobilisti. Code e tensioni andate avanti fino a mezzogiorno con un lungo serpentone di auto sotto il sole in attesa di fare il tampone drive-in. Necessario un cambio di sede al più presto. Nel pomeriggio di martedì si è svolto il sopralluogo all'ex Dogana dove l'Ulss porterà tre prefabbricati per i tamponi drive-in e il Comune pulirà l'area e garantirà la fornitura di corrente elettrica. Una postazione sarà dedicata solo ai tamponi per i bambini, le altre ai controlli per gli adulti. Ci vorrà ancora qualche giorno prima che la nuova area in Dogana diventi operativa ma la speranza è che i primi tamponi drive-in possano iniziare già a partire dalla prossima settimana risolvendo così, una volta per tutte, i pesanti problemi legati alla viabilità in zona Ca' Foncello.