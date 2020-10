Positivo al Covid entra in municipio, tamponi ai dipendenti comunali

Positivo al Covid, senza saperlo, passa per il municipio di Castello di Godego e rischia di far finire in isolamento i dipendenti comunali con cui è entrato in contatto. Gli impiegati, sottoposti a tampone dall'Ulss 2, sono risultati tutti negativi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco di Castello di Godego, Diego Parisotto, ha commentato i fatti ai nostri microfoni con queste parole: «La vicenda risale a martedì 29 settembre. Un uomo, residente a Vittorio Veneto, è entrato nel nostro municipio fermandosi a parlare per pochi minuti con alcuni dipendenti comunali. Il giorno successivo, avendo alcuni sintomi riconducibili al virus, è stato sottoposto a tampone risultando positivo al Covid. A quel punto gli è stato chiesto di tracciare tutti i suoi spostamenti nei 14 giorni precedenti al test. L'uomo ha indicato di essere passato anche per il municipio di Castello di Godego e, a quel punto, il personale dell'Ulss 2 ha chiesto ai dipendenti entrati in contatto con il positivo di sottoporsi a loro volta al tampone. Giovedì sono stati fatti i controlli e l'esito, per tutti i tamponi, è stato negativo». Stando a quanto riferito dal sindaco l'azienda sanitaria non avrebbe nemmeno disposto l'isolamento preventivo per i dipendenti comunali non essendo stati in contatto con il positivo per più di un quarto d'ora e avendo sempre indossato la mascherina. «Ad oggi tutti i nostri dipendenti sono in servizio - conclude Parisotto - Nonostante il rischio dei giorni scorsi, non c'è nessuna emergenza Covid nel nostro Comune».