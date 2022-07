Tamponi, boom di accessi: «Aperture straordinarie le prossime domeniche»

Punti tampone presi d'assalto negli ultimi giorni in provincia di Treviso: sono 16.404 le persone attualmente positive al virus in provincia di Treviso, 1.669 i nuovi casi trovati nelle ultime 24 ore. L'Ulss 2, ha annunciato una rimodulazione delle aperture domenicali dei Covid point per far fronte all'emergenza. Oltre all’ex Dogana, sempre aperta la domenica dalle 8 alle 13, saranno operativi:

Domenica 24 luglio il Covid point di Altivole, con orario 8-12.

il Covid point di Altivole, con orario 8-12. Domenica 31 luglio il Covid point di San Vendemiano, con orario 8-12.

Per accedere ai punti tampone dell'Ulss 2 è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata online o telefonicamente, contattando il call center al numero 0422 210701.

I nuovi orari

TREVISO (EX DOGANA)

dal lunedì al sabato 8-17

domenica 8-13

ALTIVOLE (EX VELO)

dal lunedì al sabato 8-13

solo domenica 24 luglio: 8-12

SAN VENDEMIANO (VIA ITALIA, 143)

dal lunedì al sabato 8-13

solo domenica 31 luglio: 8-12

I tamponi possono essere effettuati anche presso il Laboratorio Bios di Treviso, la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier e i centri di Medicina di Conegliano e Vittorio Veneto. A pagamento nelle farmacie consultabili al seguente link.