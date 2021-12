Tamponi, l'Ulss 2 potenzia i Covid Point: «Dosson riapre venerdì»

Aprirà venerdì 17 dicembre il Covid point in zona industriale a Dosson di Casier. La riapertura, prevista in un primo momento per la metà di questa settimana, è stata posticipata a causa di una serie di ritardi tecnici, come spiegato dal direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi. Il punto tamponi di Casier resterà aperto dal lunedì al sabato con orario 8-20, domenica dalle 8 alle 12. Nel frattempo l'azienda sanitaria ha deciso di potenziare ulteriormente i Covid point già operativi in provincia nella speranza di ridurre al minimo le code e i disagi che, ormai da alcune settimane, si stanno continuando a registrare nella Marca.

Per ridurre gli accessi al punto tamponi in Dogana a Treviso, il Covid point di Oderzo amplierà l’orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 8 fino alle 16.30. Potenziato ancora di più il personale al punto tamponi della Zoppas Arena di Conegliano. Il punto tamponi davanti alla discoteca Melodi di Castelfranco, dopo una prima fase di “rodaggio” è pienamente operativo, in modalità drive-in. La ripresa dell’attività del Covid point di via Staizza 63, ha garantito da subito un servizio a supporto del centro tamponi di Altivole, che ha presentato, nelle ultime settimane, alcune giornate di difficoltà nella gestione del traffico per l’elevatissimo numero di accessi. L'intervento risolutivo a vantaggio degli utenti, con il Centro tamponi anche a Castelfranco, ha permesso di restituire una buona distribuzione degli accessi tra le due aree, che lavorano a pieno ritmo.

Nel distretto di Asolo, particolarmente colpito dai nuovi contagi con un'incidenza arrivata a sfiorare i 700 casi su 100mila abitanti, restano aperti i punti tampone di:

Altivole (Ex Velo), Via Piave, 55: dal lunedì al sabato con orario 8-17, la domenica dalle 8 alle 12.

Castelfranco Veneto (Ex Melodi), Via Staizza, 63: dal lunedì al sabato con orario 8-17, la domenica dalle 8 alle 12.

Castelfranco Veneto (Ospedale), solo per bambini e ragazzi fino ai 14 anni. Si accede esclusivamente su prenotazione contattando il Cup al numero: 0423 728898.

Tutte le informazioni sui punti tampone aziendali sono reperibili al seguente link.