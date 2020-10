Covid, nuovo punto tamponi all'ex ospedale "Guicciardini"

Da mercoledì 4 novembre sarà attivo un nuovo Covid point in provincia di Treviso. Accessibile solo su prenotazione, aprirà all’ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. L’accesso sarà consentito solo a piedi dall’ex portineria per gli utenti con prescrizione medica o inviati dal Dipartimento di prevenzione (sarà richiesta evidenza della prescrizione o della mail di convocazione). La prenotazione per l’effettuazione del tampone a Valdobbiadene dovrà essere effettuata tramite il sito dell’Ulss 2, al seguente link. Il punto tamponi sarà operativo il mercoledì e il venerdì dalle ore 14 alle 17.45 al Piano Zero dell’ex Guicciardini.

Il bollettino di Azienda Zero

Continua a crescere il numero di nuovi positivi in provincia di Treviso. Il bollettino diffuso da Azienda Zero giovedì mattina, 29 ottobre, indica 322 nuovi positivi e tre decessi nella Marca. I casi attualmente positivi in provincia sono 4884.

I tre decessi segnalati nel report odierno riguardano una donna di 85 anni con patologie pregresse che era stata ricoverata nel reparto di Medicina a Vittorio Veneto. Gli altri due decessi si riferiscono ad anziani che hanno perso la vita in casa di riposo nei giorni scorsi. Dall'inizio dell'emergenza Covid sono stati 371 i decessi per cause legate al Covid nella sola provincia di Treviso. Le terapie intensive rimangono sotto controllo: 6 i ricoverati al Ca' Foncello di Treviso, 3 in ospedale a Conegliano. A preoccupare è però il numero di pazienti in area non critica: sono 65 a Vittorio Veneto, 48 al Ca' Foncello di Treviso, 4 nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto e 11 in ospedale a Montebelluna che, solo da pochi giorni è tornato ad ospitare pazienti Covid. Ad oggi sono 128 i ricoverati Covid negli ospedali della provincia.