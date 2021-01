Covid, tamponi drive-in all'aeroporto Canova

Da lunedì mattina, 11 gennaio, è stato attivato all'aeroporto di Treviso il servizio di tamponi rapidi in modalità drive-in presso il Parcheggio D, destinato a tutta la popolazione.

Il servizio è svolto dal personale di "Servizi Emergenza Territoriale", che effettua i tamponi rapidi, il cui risultato viene comunicato in 30/40 minuti, consegnato sul posto oppure scaricabile via internet. Il servizio è operativo dalle ore 8 alle 20 tutti i giorni, inclusi sabato e domenica. La sosta nel parcheggio dello scalo per le operazioni relative ai tamponi è gratuita, con un limite massimo di due ore, e l’accesso avviene direttamente dalla Noalese. Non è necessaria la prenotazione o la prescrizione del medico. Si raccomanda di portare con sé la propria tessera sanitaria al fine di velocizzare le operazioni di accettazione. Il tampone rapido si effettua ai bambini di tutte le età (anche neonati), previa valutazione del personale sanitario. Il costo per tampone è di 50 euro, pagabili sul posto preferibilmente con carte di credito/debito.