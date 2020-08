Tamponi per chi rientra dall'estero: 35 dipendenti Ulss 2 richiamati dalle ferie

Grande organizzazione e 35 dipendenti richiamati in servizio dalle ferie per garantire tamponi veloci a chi rientrava dalle ferie: sabato mattina sono stati 1.252 i tamponi effettuati nei quattro punti ad accesso diretto a Treviso, Oderzo Conegliano e Castelfranco.

Una giornata di Ferragosto decisamente diversa dalle altre per i vacanzieri rientrati in Veneto dopo l'ordinanza regionale che ha imposto tamponi obbligatori per tutti i viaggiatori in rientro da Croazia, Spagna, Grecia e Malta. L'Ulss 2 ha voluto ringraziare tutti gli operatori che si sono messi a disposizione rientrando dalle ferie per limitare il più possibile i disagi legati alle attese di chi si è sottoposto al tampone rapido senza prenotazione. I tamponi ad accesso diretto si possono effettuare dalle ore 7 alle ore 13 di tutti i giorni, a partire da oggi (sabato 15 agosto), recandosi, muniti di tessera sanitaria magnetica, nelle seguenti sedi:

1) Ospedale di Castelfranco Veneto: via Dei Carpani, entrando direttamente con l’auto dalla portineria;

2) Ospedale di Treviso: 1° piano Ospedale Ca’ Foncello, Padiglione Malattie Infettive;

3) Ospedale di Oderzo: Piano terra, palazzina portineria (area Guardia Medica)

4) Distretto socio-sanitario di Conegliano: via Galvani 4, entrando direttamente con l’auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bollettino di sabato mattina

Salgono a 560 le persone positive al Coronavirus in provincia di Treviso nella mattinata di Ferragosto. A dirlo è il bollettino diffuso da Azienda Zero, sabato mattina alle ore 8. Dei 560 positivi ben 49 nuovi casi sono emersi stamattina, legati ai controlli alla caserma Serena e ai tamponi eseguiti nelle scorse ore. Numeri che hanno fatto balzare la Marca di nuovo al primo posto tra le province del Veneto con il più alto numero di nuovi casi positivi. Salgono a 9 le persone ricoverate in area non critica all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Nessuna persona, al momento, ricoverata in Terapia intensiva.