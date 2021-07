Covid point, da martedì tamponi gratis e senza prenotazione in tutta la Marca

Come annunciato lunedì 5 luglio dal presidente Luca Zaia, da martedì 6 luglio l'accesso a tutti i punti tampone del Veneto sarà libero e gratuito per tutta la popolazione. Per fare il tampone, gratuito, non servirà alcuna impregnativa né prenotazione.

Scopo dell’iniziativa, rivolta anche al mondo dell’associazionismo e delle pro loco, è garantire un costante monitoraggio della circolazione del virus: “È un’azione di volontariato che aiuterà tutta la comunità. Abbiamo bisogno di continuare con la campagna di screening per vedere come si diffonde il Covid e non farci trovare impreparati in autunno”, ha sottolineato Zaia. L’esito negativo del tampone potrà essere utilizzato per la partecipazione a cerimonie o per accedere a determinati servizi.



Questi i Covid point cui i cittadini possono far riferimento, nell’ambito dell’Ulss 2, con i relativi orari: