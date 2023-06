Covid, stop ai tamponi a La Madonnina il sabato mattina

Visto il calo costante di positivi al Covid nella Marca e del conseguente numero di tamponi richiesti, l'Ulss 2 ha deciso che, da sabato 1° luglio, sarà sospeso l'accesso al punto tamponi del sabato mattina presso la sede del Dipartimento di prevenzione a "La Madonnina" di Treviso.

Per i soli tamponi molecolari pre-operatori richiesti per interventi programmati in strutture non appartenenti all'Ulss 2, nella giornata di sabato vi sarà la possibilità di eseguirli presso la Microbiologia dell'ospedale Cà Foncello con prenotazione obbligatoria a questo link. Invariati invece orari e sedi dei centri tamponi aziendali per la restante parte della settimana, con accesso sempre mediante prenotazione obbligatoria tramite il sito online.