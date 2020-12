Preganziol, la Casa degli Alpini ospiterà il punto tamponi dei medici di base

Mercoledì 9 dicembre è stato attivato il punto tamponi dei medici di base a Preganziol. Dopo la richiesta di medici ed Ulss per avere a disposizione uno spazio idoneo, il Comune si è subito attivata per cercare una soluzione.

Viste le condizioni meteo, il Comune ha scelto la Casa degli Alpini in area Lando. Il Gruppo Alpini di Preganziol, di fronte alla richiesta, non ha esitato un secondo a dare la disponibilità, come capitata ogni volta che si manifesta un bisogno e che ci rivolgiamo a loro. I medici e l'Ulss hanno valutato la proposta assolutamente idonea per rispondere alle varie necessità in campo. Mercoledì 2 dicembre c'era stato un primo sopralluogo con sindaco, alpini, medici ed Ulss per ipotizzare le migliori soluzioni organizzative e oggi, mercoledì 9 dicembre, il servizio è partito. La sede sarà aperta ogni giorno da lunedì a venerdì, dalle 12.30 alle 13.30 e, per ora, la stessa sarà utilizzata da quattro medici (Baldasso, Bonacina, Lovisa e Teghil) ma potrà ospitare anche le attività degli altri medici qualora lo ritenessero necessario. Gli Alpini apriranno quotidianamente la sede per presidiare eventuali code in maniera da garantire il distanziamento e per far sì che la sede sia sempre riscaldata ed in ordine per l'utenza che arriva. Conclude il sindaco Paolo Galeano: «Si è sviluppata una buona sinergia fra tutti gli attori in campo, anche se voglio sottolineare che la differenza sta soprattutto nella grande disponibilità degli alpini volontari: non prendono mai nulla e danno sempre più di tutti. Che siano un esempio per tanti».