Tamponi obbligatori per chi arriva dall'estero: «Test rapidi negli aeroporti»

Giovedì 13 agosto sono 84 i nuovi positivi al Coronavirus rispetto alla giornata di ieri, 20885 in totale. 5900 le persone in isolamento in Veneto dei quali, ad oggi, i sintomatici sono 124. Da un lato, dunque, ci sono ancora molti asintomatici, dall'altro vuol dire che il nostro piano di sanità pubblica sta funzionando. Due nuovi decessi rispetto a ieri (2094 in totale), legati alle Rsa del Veneto. 113 i ricoverati di cui 83 negativi. In Terapia intensiva 7 persone tra cui una donna di 30 anni. Di questi 7 nuovi pazienti entrati nelle ultime ore in Terapia intensiva, sei sono positivi.

La nuova ordinanza nasce per contenere il fenomeno dei casi provenienti dall'estero: l'ordinanza avrà validità fino al 6 settembre e riguarderà il periodo clou delle vacanze estive: le ultime due settimane di agosto. La nuova ordinanza individua una serie di categorie a rischio particolare, elencate da Zaia in conferenza stampa. I tamponi saranno obbligatori e gratuiti per: operatori delle Rsa che si sono recati in qualsiasi Paese estero; operatori sanitari che lavorano in strutture ospedaliere ed extraospedaliere. Terza categoria: le badanti di anziani e disabili tornate in Italia; controlli obbligatori anche per i lavoratori stagionali del settore agricolo. Tamponi per i lavoratori in trasferta rimasti all'estero più di 5 giorni; per chi arriva dalla Romania e dalla Bulgaria, due Paesi su cui il Veneto ha molti contatti e scambi. Tamponi in programma a gruppi e comunità "target" provenienti in comitive dall'estero e per tutti gli ospiti dei centri accoglienza del Veneto. Tutte queste categorie dovranno contattare in autonomia le Ulss di riferimento e chiedere il tampone che sarà gratuito. Nei punti di arrivo e partenza la Regione sta studiando un sistema di tamponi rapidi da mettere negli aeroporti per chi arriva in Veneto dai Paesi a rischio. Multe di mille euro per chi non si auto-segnalerà alle Ulss di riferimento per fare il tampone.

Chi invece torna in Veneto da: Malta, Spagna, Grecia e Croazia (nonostante siano Paesi senza obbligo di quarantena), o avranno un tampone fatto 48 ore prima della partenza, oppure dovranno sottoporsi al test al momento dell'arrivo in Veneto, facendo richiesta alla loro Ulss di riferimento. Altra novità dell'ordinanza di oggi il ritorno del pubblico agli eventi sportivi sia all'aperto che al chiuso. In caso di campionati di livello nazionale e internazionale come i campionati di Serie A o Serie B il pubblico non sarà ammesso ma se una squadra di questi campionati dovesse essere in ritiro in Veneto e volesse organizzare un'amichevole di allenamento il pubblico potrà parteciparvi. Dovrà esserci una disposizione a scacchiera dei posti e uso di mascherine obbligatorie fino all'arrivo al proprio posto numerato. Restano vietati gli eventi con posti in piedi e che non potranno garantire il distanziamento sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video della diretta