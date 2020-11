Tamponi obbligatori e mascherine Ffp2 per partecipare alle conferenze di Zaia

Da domani, martedì 3 novembre, l'accesso alla sala riunioni dove si tiene il punto stampa del presidente Luca Zaia, sarà possibile solo esibendo il referto del proprio tampone negativo (effettuato entro e non oltre i cinque giorni precedenti alla data di accesso alla struttura) e indossando solo mascherine Ffp2.

E' la prima novità annunciata lunedì dalla Regione Veneto. Al punto stampa i giornalisti non potranno più accedere liberamente se prima non si sottoporranno a un tampone di controllo. Martedì mattina, a partire dalle ore 10, giornalisti e operatori che dovranno successivamente accedere al briefing potranno effettuare il tampone presso il punto di primo soccorso di piazzale Roma (a fianco del garage comunale), similmente a quanto stabilito per gli accessi alla sede del Consiglio regionale. Il punto di primo soccorso sarà a disposizione, pertanto, ogni cinque giorni a partire da domani, per l’effettuazione dei tamponi. Per quanto riguarda la giornata di oggi, invece, le mascherine Ffp2 saranno distribuite dagli incaricati della Protezione civile regionale e non saranno necessari i tamponi.