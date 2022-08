Covid, tamponi solo in Dogana le domeniche e i festivi

Sempre meno accessi ai punti tampone dell'Ulss 2: i contagi e i ricoveri Covid sono in calo e, con Ferragosto ormai alle porte, l'azienda sanitaria trevigiana ha deciso di rimodulare gli orari di apertura dei Covid point.

Da domenica 14 agosto, quindi, tutte le domeniche e i festivi resterà aperto solo il punto tamponi di Treviso (ex Dogana) dalle ore 8 alle 13. Il weekend di Ferragosto, sia domenica 14 che lunedì 15, non ci saranno Covid point aperti se non quello del capoluogo di Marca, per l'appunto. L'Ulss 2 ricorda che, per accedere ai Covid Point, è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata online o telefonicamente, contattando il call center al numero 0422 210701. Di seguito i nuovi orari di accesso ai Covid point: