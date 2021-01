Ospedale San Giacomo: «Dal 1° febbraio tamponi pediatrici su appuntamento»

Da lunedì 1° febbraio i tamponi pediatrici presso l'ospedale di Castelfranco Veneto saranno fatti solo su appuntamento. La prenotazione va fatta contattando il Cup (0423 728898) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 12.

Per effettuare il tampone pediatrico, riservato a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, è necessaria l’impegnativa del pediatra di libera scelta o la richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss post tracciamento. Le prenotazioni per lunedì 1 p.v. potranno essere prese già dalla giornata di venerdì 29 gennaio. A Castelfranco l’attività di tamponi pediatrici è stata finora svolta con accesso diretto. Negli ultimi tempi c'è stata una notevole riduzione nel numero di tamponi pediatrici fatti, dovuta sia alla diminuita incidenza della pandemia sia all’attivazione del nuovo punto tamponi pediatrici, gestito dai pediatri di libera scelta, a Montebelluna. Per il Distretto Asolo la possibilità di accesso diretto, senza prenotazione, rimane invariata per i “drive in” di Altivole e Castelfranco utilizzabile non solo per gli adulti ma anche per i bambini (orario 8-19).