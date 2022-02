Tamponi, aperte le prenotazioni online per nuove categorie

Da venerdì 18 febbraio, oltre agli utenti positivi che devono effettuare il test di guarigione, tutti coloro che, per motivi diversi, dovranno effettuare un tampone (contatti di positivi, monitoraggio scolastico, etc.), potranno prenotarlo accedendo alla sezione dedicata del sito web dell’Ulss 2 con disponibilità a partire da lunedì 21 febbraio.

Come fare

Positivi (tampone di fine isolamento): cliccare sulla voce “Solo per utenti positivi - prenota online”. Il sistema richiederà l’inserimento del codice fiscale e delle ultime 6 cifre della tessera sanitaria europea Team. Tutti gli altri: cliccare sulla voce “Per contatto con positivo, monitoraggio scolastico, altro - prenota online”. Il sistema richiederà l’inserimento del codice fiscale e delle ultime 8 cifre della tessera sanitaria europea Team, e di una specifica come, ad esempio, il numero dell’impegnativa per i tamponi prescritti con impegnativa o il nome dell’istituto scolastico nei casi di monitoraggio scolastico. Inoltre, da mercoledì 23 febbraio è prevista un’ulteriore rimodulazione degli orari di apertura dei Covid Point che non prevede più la distinzione in fasce orarie tra utenti prenotati e non prenotati. L’accesso ai Punti tampone è previsto solo su prenotazione.

Nuovi orari