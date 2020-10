Covid, Zaia: «Tamponi rapidi a tutti i visitatori delle case di riposo»

Mercoledì 7 ottobre Luca Zaia ha tenuto un nuovo punto stampa sull'emergenza Coronavirus. Nessuna nuova ordinanza per il momento ma nelle prossime ore il Governatore dialogherà con i vertici del Governo per discutere sulle prossime misure da adottare.

«Il virus si sta comportando diversamente rispetto a marzo - ha esordito Zaia - al momento non ci sta dando nessuna emergenza sanitaria negli ospedali ma non dobbiamo abbassare la guardia. La grande preoccupazione è che gli altri stati europei sono in piena emergenza. In Veneto, con il dottor Rigoli, stiamo lavorando a un nuovo tampone rapido che spero sarà pronto nel giro di 15 giorni. Si tratta di un baby tampone rapido in autosomministrazione e non avrà bisogno di essere verificato tramite la macchinetta che processa i test». La vera novità riguarda però i test per le case di riposo. «Da lunedì 12 ottobre testeremo con i tamponi rapidi tutti i visitatori delle case di riposo del Veneto. Siamo molto preoccupati per la situazione nelle Rsa. I nuovi test saranno di importanza fondamentale per tenere i contagi e la situazione sotto controllo. Sui vaccini antinfluenzali ci siamo, non sono obbligatori ma fortemente raccomandati e saranno garantiti per le fasce a rischio che avranno la priorità nelle sessioni di vaccinazione».

Inevitabili le domande sul nuovo Dpcm del Governo e sulle misure che verranno prese in Veneto: «In attesa di capire come muoverci - spiega Zaia - Vorrei ricordare che, ad oggi, in Veneto, è ancora in vigore un'ordinanza che dice che la mascherina va usata sempre al chiuso e all'aperto quando ci si trova in situazioni di assembramento. O ci mettiamo in testa che la mascherina salva la vita oppure non andremo da nessuna parte. Non è un atto di coercizione ma di prevenzione. Chiudere prima i locali vorrebbe dire fare un nuovo lockdown quindi spero non avvenga. Serve piuttosto un allineamento chiaro a livello nazionale e, ad oggi, non è ancora arrivato. Adotteremo eventuali inasprimenti decisi dal Governo ma nei limiti della ragionevolezza. Se il nuovo Dpcm dirà che la mascherina va portata h24 in ogni situazione aggiusteremo il tiro per il Veneto. Il tema del contact tracing è di importanza fondamentale - conclude Zaia - La mia posizione su Immuni è asettica, non ho scaricato l'applicazione ma ogni cittadino è libero di decidere cosa fare. Prima di Immuni sarebbe però opportuno iniziare a usare meglio la mascherina».